Vejam quem são os times classificados à Sul-Americana em 2022

O Campeonato Brasileiro Série A chegou ao fim nesta quinta-feira (9) com a definição das equipes classificadas à Libertadores, à Sul-Americana e os rebaixados à Série B do Brasileirão.

A competição sul-americana reunirá seis equipes brasileiras. Do 9° ao 15°, com exceção do Athletico-PR (14° colocado, que foi campeão da Sul-Americana 2021 e está classificado à Libertadores), todos estão classificados para a competição internacional.

O último time a conquistar o direito de disputar à Sul-Americana 2022 foi o Cuiabá, que empatou em 1 a 1 com o Santos na Vila Bemiro. Caso fosse derrotado, a equipe mato-grossense poderia perder a vaga para o Juventude, que venceu o Corinthians e garantiu a permanência na Série A.

Confira os times classificados à Sul-Americana 2022

Atlético-GO

Santos

Ceará

Internacional

São Paulo

Cuiabá

Legenda: Internacional encerrou a Série A do Campeonato Brasileiro na 12ª colocação e disputará à Sul-Americana em 2022 Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional

Pelo 2° ano consecutivo, o Ceará Sporting Club disputará a Sul-Americana. Em 2020, a equipe foi eliminada na fase de grupos, após ser vice-líder do Grupo C - apenas o líder do grupo avança ao mata-mata da competição.

Entre os classificados à Sul-Americana, Internacional e São Paulo já conquistaram o título do torneio. O Cuiabá, por sua vez, estreará na competição.