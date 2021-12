Fortaleza x Bahia: veja escalações, onde assistir, horário e palpite para o jogo

O desfecho de um sonho. É com a sensação de dever totalmente cumprido que o Fortaleza encerra sua participação no Campeonato Brasileiro 2021, às 21h30min desta quinta-feira (9), contra o Bahia, na Arena Castelão, em duelo válido pela 38ª rodada da competição.

inter@

Naquela que foi a melhor campanha de um time cearense na história da Série A de pontos corridos, o Tricolor pode ir além. Não satisfeito com as várias marcas já estabelecidas ao longo desta trajetória, o Leão do Pici tem a chance de terminar no G-4 e estabelecer a melhor colocação de um time do Nordeste no atual formato do Brasileirão.

Para isso, precisa vencer e torcer para que o Corinthians não ganhe do Juventude, em Caxias do Sul. Terminar melhor colocado também assegura maior receita de premiação.

A diferença de uma posição para outra é de um valor considerável, já que o 4º colocado embolsa R$ 28 milhões, o 5º recebe R$ 26,4 milhões e o 6º fica com R$ 24,7 milhões.

A certeza é de casa cheia na Arena Castelão. Mais de 38 mil torcedores já estão confirmados e a expectativa é de grande festa da torcida leonina, que irá comparecer em clima de comemoração.

Bahia pressionado

Ao contrário do Fortaleza, o Bahia encara o jogo como uma verdadeira final. Na 16ª colocação, com 43 pontos, o Tricolor Baiano é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e o único resultado que acaba com as possibilidades de queda é a vitória.

Para a decisão, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com o atacante Rossi, que foi expulso contra o Fluminense e cumpre suspensão. Por outro lado, os meias Lucas Mugni e Daniel retornam de suspensão e ficam disponíveis.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 38ª rodada

Data: 9 de dezembro de 2021

Hora: 21h30min

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Escalações

Fortaleza

Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson (Matheus Jussa), Felipe, Lucas Lima (Matheus Vargas) e Lucas Crispim (Bruno Melo); David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Bahia

Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Lucas Mugni e Rodriguinho; Raí, Juninho Capixaba e Gilberto. Técnico: Guto Ferreira