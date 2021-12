Além da Libertadores, Fortaleza garante melhor campanha de um cearense na história da Série A

A melhor campanha da história do futebol cearense na Série A dos pontos corridos é do Fortaleza Esporte Clube. O recorde já era do Leão, com campanha de 2019, mas com duas rodadas de antecedência, o time tricolor superou a própria marca em 2021 sob comando de Vojvoda. Para além do feito, a vaga inédita na Libertadores também foi alcançada nesta sexta (3).

Fortaleza no Brasileirão de 2019 x 2021

Jogos : 38 x 36

: 38 x 36 Vitórias : 15 x 16

: 15 x 16 Empates : 8 x 7

: 8 x 7 Derrotas : 15 x 13

: 15 x 13 Aproveitamento : 46,5% x 50,9%

: 46,5% x 50,9% Gols feitos : 50 x 42

: 50 x 42 Gols sofridos: 49 x 43

Tudo através de uma vitória contra o Juventude na Arena Castelão lotada. Com 36 partidas, a equipe somou 55 pontos, dois a mais que os 53 da outra edição do Brasileirão. Em campo, venceu mais vezes (16 x 15) e construiu uma campanha história ao futebol nordestino, com aproximação do G-4 desde as primeiras rodadas.

Hoje, tem a chance de terminar entre os seis primeiros da elite nacional e participar direto da fase de grupos do principal torneio de clubes da Conmebol. Para isso, basta que o Fluminense não vença o Bahia no domingo (5), às 16h, na Arena Fonte Nova.

O roteiro é de um elenco que se eternizou com o manto vermelho, azul e branco. O Fortaleza adentra ao ineditismo neste dia 3 de dezembro de 2021. E ainda restam dois compromissos até o fim da Série A: Cuiabá (F) e Bahia (C).