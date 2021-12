Com classificação do Fortaleza, futebol cearense tem primeiro time garantido na Libertadores

O Fortaleza Esporte Clube escreveu a história diante dos seus torcedores nesta sexta-feira (3). A vitória diante do Juventude por 1 a 0, com gol de Depietri, garantiu o Tricolor do Pici na Libertadores em 2022: será a primeira participação de um clube cearense na principal competição de clubes da Conmebol.

Com 55 pontos, figurando na 5ª colocação, a equipe de Juan Pablo Vojvoda não pode mais ser ultrapassada pela equipe que está na 9ª posição (que não se classifica para à Libertadores), no momento o Ceará.

Pela frente, o Tricolor do Pici enfrentará o Cuiabá, na segunda-feira (6), e o Bahia, na quinta-feira (9). Uma vitória garante a equipe na fase de grupos da competição - com a pontuação de momento, o Fortaleza está garantido ao menos na Pré-Libertadores.

Campanha do Fortaleza na Série A

36 partidas

16 vitórias

7 empates

13 derrotas

42 gols marcados

43 gols sofridos

50,9% de aproveitamento (55 pontos conquistados)

Fase de grupos próxima

O marco que o Fortaleza estabeleceu nesta sexta-feira é histórico e pode se tornar ainda maior no domingo. Basta o Fluminense, atual 7º colocado, não vencer o seu compromisso da 37ª rodada. Time enfrenta o Bahia, equipe que está lutando desesperadamente contra o Fluminense.

Se obter classificação diretamente para fase de grupos, equipe cearense também terá ganho financeiro importante, tendo em vista o que ganharia apenas por disputar uma pré-Libertadores.

Para se ter ideia, cada participante nesta edição de 2021, ganhou US$ 1 milhão por cada partida, valor bem superior aos US$ 550 mil por partida na fase anterior (leia mais sobre premiações).