Veja quanto os clubes ganharam por participar da Libertadores e da Sul-Americana em 2021

O futebol brasileiro encerra a temporada de 2021 em alta no cenário sul-americano. Os principais torneios de clubes da Conmebol - Sul-Americana e Libertadores - resultaram em títulos nacionais nas atuais edições (Athletico-PR e Palmeiras, respectivamente) e renderam cifras milionárias por meio de premiações.

Os valores são importantes, além de prestígio da participação. Com a reta final da Série A, em que diversas equipes brigam por classificações internacionais como o Ceará e o Fortaleza, os montantes servem como parâmetro para 2022, em caso de vaga conquistada pelos times.

Em caso de vaga na fase de grupos, por exemplo, as equipes chegam com um montante garantido. Os participantes da Sula embolsaram US$ 900 mil (cerca de R$ 5 milhões) apenas nesta fase da competição, enquanto a Libertadores ofereceu US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,8 milhões).

PREMIAÇÕES DA CONMEBOL EM 2021:

COPA SUL-AMERICANA

Primeira fase: US$ 225 mil por jogo como mandante.

Fase de grupos: US$ 300 mil por jogo como mandante (x3 = U$ 900 mil)

Eliminados: US$ 120 mil

Oitavas de final: US$ 500 mil

Quartas de final: US$ 600 mil

Semifinal: US$ 800 mil

Vice-Campeão: US$ 2 milhões

Campeão: US$ 4 milhões

LIBERTADORES

Fase 1: US$ 350 mil por jogo como mandante.

Fase 2: US$ 500 mil por jogo como mandante.

Fase 3: US$ 550 mil por jogo como mandante.

Fase de grupos: US$ 1 milhão por jogo como mandante.

Oitavas de final: US$ 1,05 milhão

Quartas de final: US$ 1,5 milhões

Semifinais: US$ 2 milhões

Vice-Campeão: US$ 6 milhões

Campeão: US$ 15 milhões

ARRECADAÇÃO DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2021:

COPA SUL-AMERICANA

Athletico-PR: US$ 6,8 milhão (R$ 38,2 milhões)

Bragantino: US$ 4,8 milhão (R$ 27 milhões)

Grêmio: US$ 1,4 milhão (R$ 7,8 milhões) | participou após eliminação na Libertadores

Santos: US$ 1,1 milhão (R$ 6,1 milhões) | participou após eliminação na Libertadores

Atlético-GO: US$ 900 mil (R$ 5 milhões)

Bahia: US$ 900 mil (R$ 5 milhões)

Ceará: US$ 900 mil (R$ 5 milhões)

Corinthians: US$ 900 mil (R$ 5 milhões)

LIBERTADORES