Fortaleza tem 99% de chance de Libertadores; Ceará depende apenas de si para G-8

O futebol cearense está próximo de garantir participação na Libertadores de 2022. Restando três rodadas para o fim da Série A, as chances de Ceará e Fortaleza conseguirem classificação são altas e dependem somente do desempenho dos próprios times nos próximos jogos.

Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que é especializado em estatísticas, a probabilidade do Leão se classificar é de 99%. Em caso de vitória diante do Juventude, na próxima sexta-feira (3), às 21h, na Arena Castelão, já se garante na pré-Libertadores.

PONTUAÇÃO PARA LIBERTADORES (UFMG)

51 pontos - 19,6%

52 pontos - 53,5%

53 pontos - 89,8%

54 pontos - 98,4%

55 pontos - 99,9%

56 pontos - 100%

No caso do Vovô, a estimativa é de 54,8%. Com Sul-Americana certa, o time alvinegro está na 8ª posição e busca manutenção no G-8 para conseguir a vaga. O instituto indica que 53 pontos simbolizam 89,8% de chance de participar - o Vovô já tem 49, ou seja, restam quatro pontos.

A vantagem cearense, no momento, reside em dois aspectos importantes da tabela: estão em posições que hoje classificam para a Libertadores e possuem um jogo a menos que o Fluminense (7º - 51p) e o Internacional (9º - 48p), dois concorrentes diretos na briga pela vaga na Libertadores.

Chance de G-6

Os cenários de pontuação explicam a importância da próxima rodada para Ceará e Fortaleza, o objetivo da Libertadores pode ser encaminhado a depender dos resultados. Para o G-6, que garante presença na fase de grupos, a média histórica é de 58 pontos.

O índice é variável, ou seja, em algum contexto pode ser alcançado com menor pontuação. O site Infobola, de probabilidades no futebol, apontou o Fortaleza com 83% de terminar o Brasileirão no G-6, enquanto o Vovô soma 8%. Confira abaixo os próximos confrontos:

36ª RODADA

30.11 - Flamengo x Ceará | Maracanã, às 20h

03.12 - Fortaleza x Juventude | Arena Castelão, às 21h

37ª RODADA

05.12 - Ceará x América-MG | Arena Castelão, às 19h

06.12 - Cuiabá x Fortaleza | Arena Pantanal, às 22h

38ª RODADA

09.12 - Palmeiras x Ceará | Allianz Parque, às 21h30

09.12 - Fortaleza x Bahia | Arena Castelão, às 21h30