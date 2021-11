Ceará e Fortaleza estão próximos de confirmar vagas em torneios internacionais de 2022; veja números

O futebol cearense está próximo de garantir um feito inédito para temporada de 2022: pela primeira vez na história, somar dois representantes estaduais (Ceará e Fortaleza) em competições internacionais. A dupla tem a Copa Sul-Americana como caminho certo e está vivo em busca da Libertadores.

PONTUAÇÃO PARA LIBERTADORES (UFMG)

51 pontos - 14,4%

52 pontos - 44,8%

53 pontos - 80,1%

54 pontos - 95,9%

55 pontos - 99,7%

56 pontos - 99,9%

57 pontos - 100%

Legenda: Ceará e Fortaleza estão no Top-10 da Série A de 2021 restando quatro rodadas para o fim Foto: Camila Lima / SVM

O cenário serve como coroação de um trabalho contínuo e que deixa o Estado do Ceará como a maior força do Nordeste. Na elite nacional, por exemplo, desde 2019 é a região nordestina com mais representantes na edição, com Vovô e Leão juntos na 1ª divisão há três campanhas consecutivas.

Retrospecto de vagas internacionais do futebol cearense

1995 - Ceará (Copa Conmebol)

2011 - Ceará (Copa Sul-Americana)

2020 - Fortaleza (Copa Sul-Americana)

2021 - Ceará (Copa Sul-Americana)

2022 - Ceará e Fortaleza (Copa Sul-Americana ou Libertadores)

No recorte recente, a cada ano, um dos clubes conseguiu participar da Sula. E a ascensão trouxe ainda um bicampeonato invicto alvinegro na Copa do Nordeste, enquanto o time tricolor faturou a taça pela primeira vez. No cenário financeiro, estão com as menores dívidas da Série A.

Os elementos se somam aos desempenhos históricos no Brasileirão, com presença no G-10, força na Arena Castelão e resultados. Hoje, o futebol cearense ruma por um papel além de coadjuvante.

PONTUAÇÃO PARA SUL-AMERICANA (UFMG)

47 pontos - 71,2%

48 pontos - 99,2%

49 pontos - 99,9%

50 pontos - 100%

Caminho da Libertadores

Legenda: A Taça Libertadores é o principal torneio continental de clubes da Conmebol Foto: divulgação

O grande objetivo agora é a Libertadores, restando três rodadas para o fim do Brasileirão. No momento, a classificação está na iminência da confirmação do G-8 (restam as decisões da Libertadores e da Copa do Brasil). Mas as chances de vaga de Ceará e Fortaleza são altas.

Caso a competição fosse encerrada hoje com G-8, as duas equipes estariam classificadas. Por isso, trabalho é de sustentar a posição e buscar novas colocações para avançar ao G-6, que classifica diretamente para fase de grupos. A média para umavaga na Liberta é de 57 pontos, mas o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), projetou que 54 pontos oferece 95,9% de chance.

O número é variável, pode até ser menor, mas dentro desse recorte, o Leão precisa de mais dois pontos (2E), enquanto o Vovô deve buscar cinco (1V-2E). Confira abaixo os próximos jogos da dupla cearense.

SEQUÊNCIA DE CEARÁ E FORTALEZA NA SÉRIE A

36ª RODADA

30.11 - Flamengo x Ceará | Maracanã, às 20h

03.12 - Fortaleza x Juventude | Arena Castelão, às 19h

37ª RODADA

05.12 - Ceará x América-MG | Arena Castelão, às 19h

06.12 - Cuiabá x Fortaleza | Arena Pantanal, às 22h

38ª RODADA

09.12 - Palmeiras x Ceará | Allianz Parque, às 21h30

09.12 - Fortaleza x Bahia | Arena Castelão, às 21h30