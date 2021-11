Matemática da Libertadores #3: o que Ceará e Fortaleza precisam nas 3 rodadas finais da Série A

A 35ª rodada, que está em andamento, mas já conta com jogos realizados de Ceará e Fortaleza, colocou ainda mais fogo na disputa por vagas na Libertadores 2022. A vitória do Vovô sobre o Corinthians inseriu de vez o alvinegro cearense na luta até por vaga na fase de grupos, tendo em vista que a distância para o 6º colocado, o Bragantino, caiu para 3 pontos.

Além disso, o Ceará abriu 2 pontos de vantagem para o Internacional, 9º colocado, se mantendo no G-8, faltando 3 rodadas. Já o Fortaleza, apesar da derrota para o Santos, se manteve no G-6 (em 5º lugar), com 1 ponto de vantagem para o Fluminense (7º).

Últimos 3 jogos do Ceará

Flamengo (fora)

América-MG (casa)

Palmeiras (fora)

Últimos 3 jogos do Fortaleza

Cuiabá (fora)

Juventude (casa)

Bahia (casa)

Pontos necessários

A coluna calculou a média histórica de pontos para G-6 e G-8 desde 2006, quando o Brasileiro passou a ter o atual formato. A média para terminar em 8º colocado é de 55 pontos. Para ela, Fortaleza precisaria de apenas 3 pontos (1 vitória) em 3 jogos, enquanto o Ceará precisaria de 6 pontos (2 vitórias) entre os 9 disputados.

Para o G-6, a média de pontos histórica é de 58 pontos. Para chegar lá, o Fortaleza precisaria somar mais 6 pontos (2 vitórias) nos próximos 3 jogos, enquanto o Ceará necessitaria de uma sequência perfeita de 9 pontos em 9 disputados (3 vitórias).

Vale salientar que estas estimativas foram feitas com base na pontuação histórica, mas podem ser necessários menos ou mais pontos para conquista dos objetivos.

Histórico pontuação final 8º colocado - Série A

Média - 55 pontos

54 pontos - 2020

56 pontos - 2019

53 pontos - 2018

54 pontos - 2017

53 pontos - 2016

55 pontos - 2015

54 pontos - 2014

57 pontos - 2013

53 pontos - 2012

57 pontos - 2011

56 pontos - 2010

55 pontos - 2009

53 pontos - 2008

55 pontos - 2007

55 pontos - 2006

Histórico pontuação final 6º colocado - Série A

Média - 58 pontos

59 pontos - 2020

63 pontos - 2019

59 pontos - 2018

56 pontos - 2017

57 pontos - 2016

59 pontos - 2015

61 pontos - 2014

59 pontos - 2013

57 pontos - 2012

59 pontos - 2011

59 pontos - 2010

57 pontos - 2009

54 pontos - 2008

58 pontos - 2007

59 pontos - 2006



