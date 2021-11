Fortaleza perde para o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro pela 35ª rodada da Série A

O Fortaleza perdeu para o Santos por 2 a 0, nesta quinta-feira (25), pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jovem Marcos Leonardo, de 18 anos, marcou os dois gols da partida.

Com o revés, o Tricolor do Pici permanece com 52 pontos, ocupando a 5ª colocação. O Santos, por sua vez, chega aos 45 pontos, figurando na 10ª colocação.

A equipe de Juan Pablo Vojvoda volta a campo no dia 3 de dezembro (sexta-feira), às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão, enquanto o Peixe visita o Internacional, no domingo (28), no Beira-Rio.

O jogo

Necessitando da vitória para se distanciar da zona de rebaixamento, o Santos iniciou o confronto com "fome de bola". Os primeiros minutos foram de domínio absoluto da equipe paulista, sempre trabalhando pelo lado direito, com Ângelo.

A primeira oportunidade, porém, saiu dos pés de Diego Tardelli, logo no primeiro minuto, ao arrematar de fora da área. A bola passou próximo ao gol de Marcelo Boeck. Aos seis minutos, Ângelo cruzou, a bola passou pela defesa do Fortaleza, mas Marcos Guilherme não conseguiu finalizar.

Danilo Boza, aos 17 minutos, recebeu cruzamento de Felipe Jonatan na área e cabeceou na direção do gol, mas Titi tirou em cima da linha.

Após o domínio inicial da equipe paulista, o Fortaleza equilibrou as ações. A primeira grande oportunidade do Tricolor do Pici foi com Robson, aos 28 minutos, após aproveitar cruzamento de Pikachu e aparecer como "homem surpresa" entre a defesa do Santos, para cabecear, obrigando João Paulo a fazer uma grande defesa. David, aos 36 minutos, finalizou de fora da área e o arqueiro santista novamente interviu.

A melhor chance da partida, porém, ficou reservado para o último lance da etapa inicial. Após cruzamento na área, Marcos Guilherme finalizou cara a cara com Marcelo Boeck, mas o arqueiro salvou em cima da linha. Após análise do VAR, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA-RJ) encerrou o primeiro tempo.

Segundo tempo

A etapa final da partida foi de amplo domínio santista. Com maior volume de jogo, a equipe de Fábio Carille buscou agredir o Fortaleza por todos os lados do campo, com arremates de fora da área e bolas alçadas na área.

A pressão imposta pelo Santos gerou resultado. Aos 25 minutos, em cobrança de pênalti, Marcos Leonardo abriu o marcador para a equipe paulista. Antes, Gabriel Pirani, aos 16, havia arriscado de fora da área, mas mandou para fora.

Com o resultado negativo, o Fortaleza se expôs na partida, colocou atletas ofensivos, mas não gerou resultado. A equipe de Fábio Carille, por sua vez, explorando os contra-ataques, chegou ao 2° gol com Marcos Leonardo, aos 44 minutos, após assistência de Gabriel Pirani.