Santos x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O sonho que Liberta nunca esteve tão próximo. A campanha criada pelo Fortaleza nas redes sociais para a busca pela inédita e histórica vaga na Taça Libertadores tem um novo e importante episódio às 19 horas desta quinta-feira (25), contra o Santos, na Vila Belmiro, em partida que pode sacramentar a vaga na Pré-Libertadores e, mais que isso, praticamente garantir a presença direto na fase de grupos.

Com 52 pontos, o Tricolor está praticamente assegurado na principal competição do continente e, em caso de triunfo, ficará ainda mais próximo. Mais que isso, o objetivo de momento é de retornar ao G-4 da Série A. Vale lembrar que, quanto melhor a classificação ao fim do campeonato, maior é a premiação financeira recebida.

Retornos importantes

Legenda: Lucas Crispim é um dos grandes destaques do Fortaleza em 2021 Foto: Thiago Gadelha/ SVM

O técnico Juan Pablo Vojvoda volta a contar com jogadores importantes para esta partida. O meia Lucas Crispim, que já ficou no banco contra o Palmeiras, está plenamente recuperado de lesão muscular e foi novamente relacionado. A tendência é que, contra o Peixe, ele já apareça no time titular.

O mesmo caso vale para o volante Ederson. O camisa 13 ficou de fora contra o Palmeiras por conta de entorse no tornozelo direito, mas já se recuperou e viajou com a delegação leonina.

Outro jogador que também volta a ficar disponível é o meia Lucas Lima. Porém, ele deve ser opção no banco de reservas.

Os desfalques ficam por conta de Matheus Jussa (suspenso) e Daniel Guedes (pertence ao Santos e não pode atuar por cláusula contratual).

Mudança no gol?

A princial mudança pode ocorrer na meta leonina. O goleiro Marcelo Boeck tem cometido algumas falhas nos últimos jogos e pode perder a vaga para Felipe Alves, já que o critério adotado por Vojvoda tem sido o de revezar os goleiros de acordo com quem está melhor no momento.

Geralmente, o critério adotado tem sido de que quem comete falhas acaba perdendo espaço.

Santos

Legenda: Marinho retorna ao time do Santos Foto: Ivan Storti/Santos FC

Se o Fortaleza briga por Libertadores, a luta do Santos é no outro lado da tabela. O Peixe ainda não assegurou matematicamente a permanência na Série A e precisa da vitória para chegar aos 45 pontos.

O técnico Fábio Carille não terá Madson, que sentiu um desconforto na perna esquerda e ficou fora dos últimos treinamentos.

Por outro lado, o atacante Marinho, que não atuou na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, retorna e será titular.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 35ª rodada

Data: 25 de novembro de 2021

Hora: 19 horas

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Transmissão: Premiere, TNT Sports, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Escalações

Santos

João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Marcos Guilherme, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Lucas Braga; Marinho, Ângelo e Diego Tardelli. Técnico: Fábio Carille

Fortaleza

Felipe Alves (Marcelo Boeck); Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim; David e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda