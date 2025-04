Com Cristiano Ronaldo, Al-Nassr é eliminado da Liga dos Campeões Asiática na semifinal

O Al-Nassr está eliminado da Liga dos Campeões da Ásia. Com o astro Cristiano Ronaldo, a equipe saudita perdeu nesta quarta-feira (30) para o Kawasaki Frontale, do Japão, por 3 a 2, em casa, no Estádio King Abdullah, em Jedá e caiu na semifinal da competição.

A equipe japonesa dominou o duelo e abriu o placar aos 10 minutos de jogo, com Tatsuya Ito. O atacante Marcinho, ex-Fortaleza, foi titular pelo time japonês.

Sadio Mané empatou para os sauditas, mas Yuto Ozeki colocou o Frontale mais uma vez na frente do placar. Akihiro Ienaga ampliou o placar em 3 x 1. Ayman Yahya, com passe do brasileiro Wesley, diminuiu para o Al-Nassr e deu números finais.

Com o resultado, o Kawasaki Frontale segue na luta pelo título da Liga dos Campeões da Ásia. Na decisão, os japoneses encaram mais uma equipe saudita: o Al-Ahli, que conta com Roberto Firmino como grande estrela.

.