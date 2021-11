Derrota para o Santos amplia sequência negativa do Fortaleza como visitante; veja desempenho

A derrota do Fortaleza para o Santos, nesta quinta-feira (25), manteve o jejum de vitórias como visitante do Tricolor do Pici na Série A do Campeonato Brasileiro: quatro partidas seguidas sem vencer.

O último triunfo leonino como visitante pela competição nacional aconteceu em 16 de outubro, quando venceu a Chapecoense por 2 a 1 na Arena Condá, em Chapecó (SC). Desde então, o Fortaleza saiu derrotado contra América-MG (2x1), Corinthians (1x0), RB Bragantino (3x0) e Santos (2x0).

Na competição, o Fortaleza é dono da 5ª melhor campanha como visitante. Ao todo, a equipe de Juan Pablo Vojvoda soma seis vitórias, três empates e nove derrotas, em 16 partidas disputadas, tendo conquistado 21 pontos.

Restando três rodadas para o encerramento da Série A, o Fortaleza entrará em campo apenas uma vez como visitante: contra o Cuiabá, pela 37ª rodada, no dia 06 de dezembro (segunda-feira).

Jogos do Fortaleza na reta final da Série A

03/12/2021 - Fortaleza x Juventude, às 19h, na Arena Castelão

06/12/2021 - Cuiabá x Fortaleza, às 20h, na Arena Pantanal

09/12/2021 - Fortaleza x Bahia, às 21h30, na Arena Castelão