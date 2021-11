Ceará e Fortaleza ampliam chances de vagas em competições internacionais; veja probabilidades

O futebol cearense atravessa momento de consolidação nos últimos anos e pode coroar a ascensão em 2022 com Ceará e Fortaleza em torneios internacionais. Na reta final da Série A, os times estão no G-9 e devem garantir um feito inédito local com a participação de eventos da Conmebol na mesma temporada.

Com a Copa Sul-Americana encaminhada de ambos os lados, o desafio é sonhar com Libertadores: pelo menos sete times (G-7) devem se classificar através do Brasileirão. Em caso de vitória do Atlético-MG contra o Athletico-PR na final da Copa do Brasil, o índice aumenta para G-8.

PONTUAÇÃO PARA SUL-AMERICANA E LIBERTADORES (UFMG)

VAGA NA SUL-AMERICANA:

45 pontos - 01,5%

46 pontos - 09,4%

47 pontos - 31,3%

48 pontos - 62,9%

49 pontos - 87,4%

50 pontos - 97,6%

51 pontos - 99,7%

VAGA NA LIBERTADORES:

52 pontos - 01,2%

53 pontos - 07,2%

54 pontos - 23,1%

55 pontos - 47,4%

56 pontos - 72,7%

57 pontos - 89,4%

58 pontos - 96,9%

59 pontos - 99,3%

Esse movimento é fruto das colocações dos times na tabela. Hoje, por exemplo, o Leão está na 5ª posição, o que garante presença na fase de grupos da Liberta. O Vovô está em 9º, apenas dois pontos atrás do Fluminense, que fecha o G-7, onde já permite uma vaga na preliminar da Liberta.

Chances de vaga de Ceará e Fortaleza (UFMG)

Ceará

Sul-Americana: 89,6%

Libertadores: 3,2%

Fortaleza

Sul-Americana: 10,7%

Libertadores: 89,3%

Pontuação para Libertadores

No recorte histórico, a pontuação média para a Libertadores é de 57. Deste modo, restam cinco pontos para o Fortaleza em quatro jogos, enquanto o Ceará tem de somar 11. A régua pode ser menor caso o G-8 seja confirmado. No entanto, o desafio é alcançar o melhor índice na reta final.

Sequência de Ceará e Fortaleza na Série A

35ª RODADA

25.11 - Santos x Fortaleza | Vila Belmiro, às 19h

25.11 - Ceará x Corinthians | Arena Castelão, às 20h

36ª RODADA

30.11 - Flamengo x Ceará | Maracanã, às 20h

03.12 - Fortaleza x Juventude | Arena Castelão, às 19h

37ª RODADA

05.12 - Ceará x América-MG | Arena Castelão, às 19h

06.12 - Cuiabá x Fortaleza | Arena Pantanal, às 22h

38ª RODADA