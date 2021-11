Título do Athletico-PR na Sul-Americana diminui chance de G-9 na Série A; veja cenário

O Athletico-PR foi campeão da Copa Sul-Americana neste sábado (20) ao vencer o Bragantino por 1 a 0, com gol de Nikão, em final disputada no Uruguai. E o resultado interfere diretamente nas vagas internacionais da Série A. O título reduz as chances de formação do G-9 na tabela do Brasileirão e as possibilidades de vaga na próxima Libertadores.

Isso porque, a cada temporada, o Brasil tem sete vagas para a Liberta: são os seis primeiros da Série A e o campeão da Copa do Brasil. Pelo regulamento da Conmebol, todavia, os vencedores da Libertadores e da Sul-Americana também se classificam. Em 2021, essas finais são brasileiras.

Como o Furacão ergueu a taça da Sula e está na 13ª posição da Série A, essa vaga não será direcionada para a classificação do Brasileirão. O cenário só será revertido se o time subir para as primeiras colocações - missão difícil, tendo em vista os pontos (41) e as cinco rodadas restantes.

G-8 na tabela

Com o fim da Sul-Americana, uma eventual confirmação do G-8 envolve a decisão da Libertadores, em que Flamengo (2º) e Palmeiras (3º). As equipes se enfrentam no próximo sábado (27), no Uruguai, em confronto único. A Copa do Brasil também tem peso, em que Atlético-MG e Athletico-PR duelam. A vaga seria ampliada se o Galo fosse campeão devido à posição na tabela.

Finais que podem garantir G-8 na Série A:

Libertadores | Palmeiras x Flamengo - jogo único (27.11) em Montevidéu-URU.

Copa do Brasil | Atlético-MG x Athletico-PR | ida (12.12) e volta (15.12).

PONTUAÇÃO PARA SUL-AMERICANA E LIBERTADORES (UFMG)

VAGA NA SUL-AMERICANA:

45 pontos - 01,5%

46 pontos - 09,4%

47 pontos - 31,3%

48 pontos - 62,9%

49 pontos - 87,4%

50 pontos - 97,6%

51 pontos - 99,7%

VAGA NA LIBERTADORES: