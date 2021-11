Athletico-PR x RB Bragantino pela Sul-Americana: horário, onde assistir, palpites e escalações

O duelo decisivo que definirá o campeão da Copa Sul-Americana 2021 acontecerá neste sábado (20), às 17h (horário de Brasília), entre Athletico-PR e RB Bragantino, no Estádio Centenário, em Montevidéu. A partida será transmitida ao vivo pela Conmebol TV.

A inédita decisão entre brasileiros na final da Sul-Americana coroará, ao final do jogo, o bom trabalho desenvolvido por paranaenses ou paulistas ao longo das últimas temporadas. Em 2018, por exemplo, o Furacão conquistou o título da competição internacional pela primeira vez e busca o bicampeonato. O Massa Bruta, por sua vez, tem foco a conquista de seu primeiro troféu desde a chegada da Red Bull.

Para o confronto, Alberto Valentim e Maurício Barbieiri contarão com forças máximas. Nikão, Terans e Renato Kayzer deverá ser a força ofensiva do Furacão, enquanto Artur, Cuello e Ytalo serão os responsáveis pelo ataque do Massa Bruta.

Palpite para o jogo

Transmissão

O duelo será transmitivo ao vivo pela Conmebol TV.

Prováveis escalações

Athletico-PR

Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick (Christian), Léo Cittadini e Abner; Nikão, David Terans e Renato Kayzer. Técnico: Alberto Valentim.

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar (Luan Cândido); Jadsom, Lucas Evangelista (Eric Ramires) e Praxedes; Artur, Cuello (Helinho) e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

Ficha técnica

Athletico-PR x RB Bragantino - final da Copa Sul-Americana

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

Data: 20/11/2021 (sábado)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Transmissão: Conmebol TV