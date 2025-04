Botafogo-RJ x Capital-DF pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

O Botafogo-RJ entra em campo nesta quarta-feira (30), às 19h, contra o Capital-DF, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pelo jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil.

Como é um dos representantes do Brasil na Libertadores, o Bota inicia a Copa do Brasil apenas na 3ª Fase. Já o time do DF, passou pela Portuguesa-RJ nos pênaltis e Porto Velho-RR por 1 a 1.

O jogo de volta será nos Mané Garrincha, em Brasília, no dia 22, às 21h30.

Palpites

Onde assistir

Sportv e Premiere

Como chegam as equipes

O Botafogo vem de boa vitória no clássico diante do Fluminense por 2 a 0 pela Série A, competição que está em 8º com 8 pontos.

O Capital-DF está na Série D e vem de vitória contra o Porto Velho-RR.

Prováveis escalações

Botafogo

John; Ponte, Jair, Barboza (David Ricardo) e Alex Telles; Gregore e Allan; Artur, Jeffinho, Mastriani e Igor Jesus (Elias Manoel). Técnico: Renato Paiva



Capital-DF:

Reynaldo; Vinícius Baracioli, Richardson, Pedro Romano e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho, Erick Varão, Matheus Anjos, Rikelmi e Matheusão. Técnico: Roberto Fernandes