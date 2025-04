CBF divulga áudio do VAR em lance polêmico de Maringá x Atléico-MG; ouça

A CBF divulgou o áudio da comunicação entre o VAR e o árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim. O assunto era o lance polêmico no empate por 2 a 2 entre Maringá x Atlético-MG, no Willie Davids. As equipes se enfrentam no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Aos 44 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Gustavo Vilar tem a camisa puxada por Cuello, do Galo, dentro da área do time mineiro. Apesar disso, o defensor do Dogão tocou na bola em cabeceio, mas não foi efetivo.

O árbitro não percebeu o lance, mas o VAR, comandado por Charly Wendy Straub Deretti, concluiu que Vilar sofre o puxão e, assim, recomendou a revisão do lance no visor à beira do gramado.

"Recomendo uma revisão para possível penal em razão de um incidente não visto em campo. No momento do cruzamento tem um agarrão acintoso na camisa do jogador de ataque que iria cabecear. Eu preciso que você analise se esse agarrão causa ou não impacto nesse jogador", afirmou a árbitra Charly.

O árbitro, então, pede para ver a jogada por vários ângulos. Mesmo assim, alguns impedem a visão clara do lance por causa do posicionamento dos atletas no mesmo espaço na grande área. Assim, Denis da Silva decide pela não marcação da penalidade.

"Charly, para mim tem claro o agarrão, mas não causa impacto nenhum na subida. para mim não atrapalhou o atacante de fazer o cabeceio. Vou reiniciar o jogo com o tiro de meta", afirmou o árbitro.



"Você entende que esse agarrão não tem impacto?", questiona Charly novamente. Em seguida, o árbitro reafirma a posição.

O Maringá se manifestou com postagens nas redes sociais em tom de ironia sobre a marcação de Denis Serafim.