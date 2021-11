Pontuação para fugir do Z-4 na Série A 2021 pode ser maior que dos últimos anos; veja contas

Este não é um problema (e não será) para Fortaleza e Ceará, mas é interessante observar o que vem acontecendo nesta edição do Brasileirão. Finalizada a 33ª rodada, o Bahia, atual primeiro time dentro da zona de rebaixamento, se manteve com 36 pontos após derrota para o Sport.

O que aliviou um pouco um fenômeno que vem acontecendo nesta edição. A pontuação do último time dentro do Z-4 está mais elevada que a média histórica, o que pode resultar (ou não) em pontuação final também acima da média histórica, que é em torno de 42 pontos, não 45 como se convencionou.

Fato é que se mantiverem o aproveitamento (normalmente sobe), a 'faixa de corte' do Z-4 da Série A seria de, pelo menos, 43 pontos. Que provavelmente pode ser ainda maior, tendo em vista que os times de baixo da tabela crescem em desempenho.

Em 2020, com 41 pontos, o Fortaleza conseguiu se safar da degola. Em 2019, o Ceará obteve a menor pontuação necessária para escapar na história, com 36 pontos. É improvável que linhas de corte tão baixas se repitam em 2021.

A maior pontuação registrada para escapar do rebaixamento foi do Vitória, em 2009, com 46 pontos. Na ocasião, o Coritiba caiu com 45 pontos. Essa marca jamais foi ultrapassada e também é provável que não seja em 2021. Mas é bom ficar alerta.

Pontuação final do 1ª time do Z-4 (17º) na história

Média histórica: 42 pontos

2021 - ?

2020 - 41 pontos

2019 - 36 pontos

2018 - 42 pontos

2017 - 43 pontos

2016 - 43 pontos

2015 - 42 pontos

2014 - 38 pontos

2013 - 44 pontos

2012 - 41 pontos

2011 - 41 pontos

2010 - 42 pontos

2009 - 45 pontos

2008 - 44 pontos

2007 - 44 pontos

2006 - 39 pontos

Pontuação do 1º time do Z-4 na 33ª rodada (histórico)

Média histórica: 35 pontos

2021 - 36 pontos

2020 - 35 pontos

2019 - 35 pontos

2018 - 37 pontos

2017 - 36 pontos

2016 - 36 pontos

2015 - 34 pontos

2014 - 34 pontos

2013 - 36 pontos

2012 - 33 pontos

2011 - 34 pontos

2010 - 35 pontos

2009 - 35 pontos

2008 - 35 pontos

2007 - 41 pontos

2006 - 34 pontos

Pontuação final teórica por aproveitamento (times com chance de Z-4)