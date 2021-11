Sport x Bahia: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Sport e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 21h (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, em Recife (PE). Será o último jogo da 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

É a luta dos desesperados para fugir da zona do rebaixamento. Os donos da casa estão na penúltima colocação, com apenas 30 pontos. Mesmo com uma vitória, não chegará nem perto de deixar a degola.

Já o Bahia soma 36 pontos, na 17ª posição, e trocaria de lugar com o Atlético Goianiense, caso conseguisse mais três pontos. Então será uma partida disputadíssima, com muito em jogo.

Onde assistir Sport x Bahia

A partida será transmitida por Premiere.

Palpites

Prováveis escalações

Sport

Mailson; Ewerthon, Thyere, Sabino e Sander; Marcão, Zé Welison, Hernanes e Gustavo; Paulinho Moccelin e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.

Bahia

Danilo Fernandes; Nino, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick, Daniel e Mugni; Raí, Rodallega [Ronaldo] e Gilberto. Técnico: Guto Ferreira.

Sport x Bahia

Local: Arena Pernambuco, Recife (PE)

Data: 18/11/2021

Horário: 21h (de Brasília)

Transmissão: Premiere

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (AB/SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (AB/SP)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

AVAR: Vitor Carmona Metestaine (AB/SP)