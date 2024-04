Jornais argentinos repercutem derrota do Boca Juniors para o Fortaleza: ‘grande golpe’

Diversos jornais da Argentina repercutiram a derrota do Boca Juniors por 4 a 2 para o Fortaleza, na noite desta quinta-feira (25) na Arena Castelão, pela Copa Sul-Americana. A equipe argentina teve sua atuação criticada pela imprensa do seu país.

“Boca sofreu dura derrota para o Fortaleza e complicou suas aspirações na Copa Sul-Americana”, disse o jornal Olé em sua manchete. “O time misto do Boca não deu certo no Brasil e sucumbiu ao Fortaleza”, foi a manchete da TyC Sports.

Legenda: Yago Pikachu em Fortaleza x Boca Juniors Foto: Kid Júnior/SVM

O Clarín destacou que o “Boca voltou a falhar no início de cada tempo e não reagiu: o Fortaleza venceu no Brasil pela Sul-Americana”, enquanto a ESPN Argentina destacou que a equipe teve “12 minutos para esquecer e sofreu grande golpe ao ser derrotado pelo Fortaleza no Brasil”.

O Fortaleza venceu o Boca Juniors pelo placar de 4 a 2, com dois gols de Juan Martín Lucero e dois gols de Yago Pikachu. O Leão é o líder do Grupo D da Sul-Americana, enquanto o Boca Juniors está na segunda colocação.