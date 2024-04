Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (26/4)

Marte e Neturno estão juntos no signo de Peixes nos ensinando que não temos nada, não dominamos nada, não possuímos nada e que tudo um dia acaba. Observe os padrões de resistência dentro de você e se livre deles. Hoje a Lua chega no signo de Sagitário e o clima fica mais leve. A Lua vai conversar em harmonia com Plutão e você ganha uma dose extra de coragem. A energia de Sagitário chega para te mostrar que você pode fazer a travessia com alegria. Você não está sozinho(a) nessa.

Áries

Os desafios são muitos né, ariano(a). Mas foque apenas no que você deseja. O momento pede firmeza. Não é hora de cair. Quando você toma uma decisão, as energias contrárias não conseguem te derrubar.

Touro

Fale o que sente ou deseja. Diga que ama, deixe bem claro seus anseios e necessidades. É muito importante que você enfrente as situações desconfortáveis. E não deixe de se comunicar, pois é comunicando que você cria vínculo e fortalece as relações.

Gêmeos

Você vai se sentir bem mais leve nos próximos dias. Mas evite desgastes emocionais. Faça um balanço geral da sua vida e busque algumas práticas ou experiências que fortaleçam sua autonomia.

Câncer

Começar de novo? É isso, canceriano(a). Chegou a hora de viver a sua verdade. Você já sabe o que não funciona sua vida. É hora de se auto responsabilizar pelas suas escolhas. Evite cair no drama e busque o caminho mais autêntico.

Leão

Sua vida andou um pouco bagunçada, mas aproveite esse momento para colocar tudo no lugar certo. Algumas coisas você vai ter que descartar, combinado? E te pergunto: será que você está disposto a perdoar?

Virgem

Foque nos seus relacionamentos e parcerias. Tenha coragem para identificar e aprimorar os aspectos pessoais que podem impactar suas relações. Você tem muito a aprender com o outro. Busque um novo caminho, pois eu tenho certeza que vai aparecer a parceria que você tanto sonhou.

Libra

Mantenha equilíbrio nas suas interações, libriano(a). Direcione sua energia para onde há reciprocidade. O que você está entregando e o que você está recebendo nas suas relações? Esteja disposto a ajustar e fortalecer os laços que verdadeiramente importam.

Escorpião

Chegou a hora de sair da ilusão, escorpiano(a). Quais as suas verdadeiras metas? Você está passando por uma transformação pessoal. Esteja preparado para enfrentar esses desafios com determinação.

Sagitário

Tudo que você precisa nesse momento é de perseverança e disciplina para avançar. Foque nas metas de longo prazo, pois elas vão te beneficiar mais. Mesmo diante de desafios, tente sorrir. A jornada pode ser leve.

Capricórnio

Não se importe com as expectativas dos outros, capricorniano(a). Mantenha-se fiel aos seus valores. Chegou a hora de eliminar o que não contribui para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal.

Aquário

Cuide da sua energia, aquariano(a). Evite absorver energias densas. E você pode fazer isso focando no que te faz bem. Se eleve, busque uma atividade prazerosa. ao lado de pessoas que te deixam feliz.

Peixes

Você não pode ficar esperando que as coisas aconteçam por si só, pisciano(a). O que você está pensando ou vivenciando no momento está alinhado com seus valores? Se não se encaixa nos seus objetivos o melhor a fazer é deixar pra lá. Pense e repense.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.