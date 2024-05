Novas apresentações da "Dança dos Famosos" serão exibidas neste domingo (5), no "Domingão com Huck". Sob o comando de Luciano Huck, a atração vai ao ar logo após o Futebol, na TV Globo, às 18h10.

É a vez do segundo grupo se jogar na batida do funk ao som de Pedro Sampaio, que toca direto do palco. Samuel de Assis, Lucy Alves, Bárbara Coelho, Juliano Floss, Enrique Diaz, Micael Borges e Lexa acumulam pontos para a próxima rodada.

O juri artístico é formado a cada semana por dois artistas convidados. Desta vez, Carolina Dieckman e Rafael Portugal completam a bancada e dão suas notas ao lado dos especialistas, Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

Nesta fase, os famosos dançam em duplas. A primeira parte do "Domingão com Huck" vai ao ar após 'Temperatura Máxima' e a segunda, após o ‘Futebol’.

QUE HORAS COMEÇA A DANÇA DOS FAMOSOS HOJE, DOMINGO (5)?

A Dança dos Famosos é um quadro de competição que ocorre no programa Domingão com Huck. A atração vai ao ar a partir de 18h10, na TV Globo.