Previsão do signo de Áries para hoje, 6 de maio

A segunda-feira inicia com a Lua ainda no signo de Áries e vai encontrar Quíron, aquele que simboliza feridas dolorosas. Pode ser que você sinta alguns incômodos, mas pode ser também um dia terapêutico. Não se prive de voltar ao passado e resgatar o que ficou para trás, ou seja, o que pode ser motivo de bloqueios, o que não te deixa ir. No fim do dia a Lua chega no signo de Touro, o céu está se organizando para iniciar um novo ciclo com a Lunação taurina no dia 08/05. A partir de hoje, sugiro que você se organize para que suas atividades sejam mais produtivas, mas sem esquecer do seu ritmo, seu corpo, seus valores e sua natureza.

Signo de Áries hoje

A semana inicia pedindo organização. O Sol e Saturno colocam suas ideias no lugar e te ajudam a tomar decisões importantes, especialmente ideias ligadas a tempo e dinheiro. Planeje a longo prazo. Você está vivendo uma fase de reestruturação.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.