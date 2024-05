Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (6/5)

A segunda-feira inicia com a Lua ainda no signo de Áries e vai encontrar Quíron, aquele que simboliza feridas dolorosas. Pode ser que você sinta alguns incômodos, mas pode ser também um dia terapêutico. Não se prive de voltar ao passado e resgatar o que ficou para trás, ou seja, o que pode ser motivo de bloqueios, o que não te deixa ir. No fim do dia a Lua chega no signo de Touro, o céu está se organizando para iniciar um novo ciclo com a Lunação taurina no dia 08/05. A partir de hoje, sugiro que você se organize para que suas atividades sejam mais produtivas, mas sem esquecer do seu ritmo, seu corpo, seus valores e sua natureza.

Áries

A semana inicia pedindo organização. O Sol e Saturno colocam suas ideias no lugar e te ajudam a tomar decisões importantes, especialmente ideias ligadas a tempo e dinheiro. Planeje a longo prazo. Você está vivendo uma fase de reestruturação.

Touro

Nesta semana você terá a oportunidade de fortalecer suas conexões sociais e profissionais. É possível que você tenha a oportunidade de atuar com firmeza dentro de um grupo que é importante na sua vida. Lembre-se que você pode fazer a diferença no mundo. E quando você coloca suas habilidades em movimento, os resultados podem te surpreender.

Gêmeos

Você tem muito trabalho pela frente e precisa se concentrar, geminiano(a). Chegou a hora de estruturar um projeto ou dar forma a uma ideia. Tenho certeza que tudo que você está criando agora será muito importantes para o seu futuro profissional.

Câncer

Esta semana o universo te convida a expandir seus horizontes. Aproveite para focar nos seus estudos ou busca por conhecimento. Chegou a hora de finalizar tudo que você planejou e vem adiando.

Leão

Fé em Deus e pé na tábua, leonino(a). A semana inicia pedindo disciplina. Tudo que você precisa agora é focar em direção a algo que você queira muito realizar. Este é o momento perfeito para agir.

Virgem

Inicie a semana focado em fortalecer suas relações amorosas e profissionais. Defina suas metas, ajuste suas expectativas, pode ser que uma boa notícia chegue para você. Pense numa solução para um problema que vem enfrentando.

Libra

Qual a razão pela qual você se levanta de manhã? Nesta semana, o universo sugere um momento ideal para você refletir sobre o seu propósito, libriano(a). A segunda-feira pede alguns ajustes na sua rotina e

responsabilidade para melhor integrar seu bem-estar e trabalho.

Escorpião

O momento pede um olhar especial para suas parcerias ou relacionamento importante. Invista em um projeto a dois com prazer, criatividade e compromisso. A energia do momento é ideal para focar projetos criativos e construir bases sólidas nas parcerias, tenho certeza que será frutífero.

Sagitário

Sua vida e rotina pede organização e estrutura, sagitariano(a). Você vive um momento excelente para fortalecer suas estruturas. Chegou a hora de colocar ordem na bagunça. E tudo isso pode ser em casa ou no trabalho.

Capricórnio

Se você quer falar, comunicar suas ideias, o palco é seu, capricorniano(a). Fale, pois tenho certeza que você será ouvido(a), seja em reuniões de trabalho, redes sociais ou fazendo alguma apresentação. Você pode inspirar aqueles ao seu redor. Aproveite também para resolver mal-entendidos.

Aquário

O Sol e Saturno se alinham no céu e trazem uma energia de estabilidade para sua vida. Esse aspecto vai favorecer sua organização financeira e doméstica. Tente planejar e executar tarefas com disciplina.

Peixes

A semana inicia lhe oferecendo uma ótima oportunidade de comunicação. Tente organizar suas ideias e expressá-las com clareza e eficiência. Chegou a hora de continuar aquela conversa importante que você tem adiado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.