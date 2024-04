Vojvoda exalta atuação de Pedro Augusto após partida: 'sabemos o quanto ele trabalhou'

Juan Pablo Vojvoda agradeceu aos jogadores do Fortaleza pelo empenho na vitória histórica diante do Boca Juniors na noite desta quinta-feira (25), na Arena Castelão. O Tricolor goleou o time argentino por 4 a 2, diante de mais de 55 mil torcedores. Lucero (2) e Pikachu (2) marcaram os tentos para o Leão do Pici. O técnico avaliou o duelo, citou as mudanças na escalação e citou atuação de Pedro Augusto, que atuou como zagueiro.

"Primeiro agradecer a todos os jogadores. Eles merecem, trabalharam para isso. Fizemos uma partida equilibrada no primeiro tempo. Acho que nos primeiros 15 minutos nossa pressão funcionou. Depois do gol, eles tiveram uma posse de bola que chegaram a converter. No segundo tempo também, nos primeiros 15 a 20 minutos matamos o jogo com gols e fazendo um jogo ofensivo muito efetivo. Tivemos essa possibilidade e aproveitamos bem. Quanto a escalação, o time muitas vezes varia. Estou feliz pelo Pedro Augusto, sabemos o quanto ele trabalhou. E nós confiamos nele desde o primeiro tempo. Compreendo o torcedor, os momentos de raiva. Mas é uma pessoa que, se tenho que definir com uma palavra, é resiliência. Para todos aprenderem é isso, resiliência", ressaltou o técnico em entrevista coletiva pós-jogo.

"Nós sempre exigimos essa intensidade. Os jogadores sabem do que necessitamos para competir neste nível. Muitas vezes nossa logística.... Mas eles sabem que tem que responder. Então, necessitamos um elenco como temos, confiar no nosso elenco. Estar juntos nos momentos complicados e nos momentos que são bons. Disfrutar 24 horas e depois virar a chave para pensar no próximo jogo", completou o técnico.

Com o resultado, o Fortaleza é o primeiro do grupo com 9 pontos. São três vitórias em três jogos. Já o time argentino está em segundo com quatro pontos somados. O Tricolor do Pici volta a campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (28), quando enfrenta o Bragantino em jogo da quarta rodada. O duelo será às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

"Cada um fazendo as suas tarefas. Temos que virar a chave rapidamente, temos uma partida pelo Brasileirão sabendo o que significa esse campeonato para nós. É o que sustenta tudo. Estamos bem posicionados na Sul-Americana, mas isso continua. Não está nada fechado. Temos jogos fora de casa, e há que ter muito cuidado. E focar nossa cabeça no próximo jogo, que será contra o Bragantino", finalizou o técnico.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: