Ex-Ceará, Jô é preso antes de jogo da Série B por falta de pagamento de pensão

Ex-jogador do Ceará, Jô foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia na noite desta segunda-feira (6), em Campinas. O jogador, que atualmente defende o Amazonas, também tem passagens por Corinthians e Atlético-MG. A informação é do ge.

A Polícia Civil esperava o ônibus da delegação do time amazonense, que entraria em campo contra a Ponte Preta, em jogo válido pela terceira rodada da Série B. Ao chegar no local, os policiais tentaram cumprir o mandado contra o jogador, que sequer desceu do veículo com o restante do time. O jogador de 37 anos estava escalado para entrar como titular no jogo.

Então, a polícia conseguiu encontrá-lo em outro lugar. Em seguida, o atacante foi conduzido para o 10º Distrito Policial de Campinas, próximo ao Majestoso, local da partida. O Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) confirmou as informações.