Cavalo cearense é destaque em ranking de todos os tempos de jockey clube paulista

A direção do Jockey Club de Sorocaba (São Paulo), considerado o templo do Quarto de Milha no Brasil, em recente publicação oficial, divulgou estatísticas dos corredores da raça Quarto de Milha que estiveram em suas programações entre as temporadas 1995 e 2024, selecionando 30 melhores cavalos com destaques. No ranking, um dos mencionados é Darlin Bryan PK, criação do turfista Plínio Kill e propriedade do médico e criador Cláudio Rocha, dono da fazenda cearense Haras Claro.

Darlin Bryan PK soma 12 vitórias, 3 segundos lugares e 4 terceiro lugares respectivamente, figurando na 5ª colocação com apresentações entre 2006 e 2009. No geral, o corredor Returno Point, com 19 vitórias é o primeiro lugar.

Darlin Bryan PK abriu caminho para o inédito tricampeonato do GP Potro do Futuro com os colegas de cocheiras Mr. Holland Blue e Fortaleza, esta a melhor Fêmea da temporada 2012.