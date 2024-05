Ceará x CRB: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo nesta segunda-feira (6) em busca da 1ª vitória na Série B do Brasileiro. Depois da estreia com um empate em 1 a 1 com o Goiás no Castelão e derrota na 2ª rodada para o Mirassol por 3 a 2, o Vovô recebe o CRB, no Presidente Vargas, às 19 horas pela 3ª rodada. Os dois times estão com apenas um ponto na tabela após duas rodadas.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV, Premiere e da Verdinha. O Diário do Nordeste acompanha em tempo real.

PALPITES

inter@

Como chega o Vozão

O Vozão chega pressionado pelos dois jogos sem vitória na Série B e a derrota na Copa do Brasil para o mesmo CRB na última quinta-feira (9). O Alvinegro perdeu por 1 a 0 com gol no fim do jogo no Rei Pelé, em Alagoas, e já são 6 jogos sem vencer na temporada. A atuação contra o CRB pela Copa do Brasil foi abaixo da esperada, até o técnico Vágner Mancini admitiu isso.

"Espero que o Ceará jogue realmente o futebol que ele pode jogar. Nossa equipe esteve abaixo na parte técnica. Não foi a equipe que nós estamos acostumamos a ver. Espero que volte a jogar o bom futebol, para que a gente tenha uma forma melhor de atuar não só no aspecto de organização, de marcação, como aspecto no técnico", explicou o Mancini, após a derrota pela Copa do Brasil.

Legenda: Mancini não está safisfeito com o desempenho do Ceará e pode fazer mudanças no time titular Foto: KID JUNIOR / SVM

A esperança do treinador é contar com o dois jogadores importante no ataque, que estão fora por lesão: Erick Pulga e Saulo. Segundo boletim médico divulgado antes do jogo da última quinta-feira, Saulo tem lesão muscular em reto femoral da coxa direita e Erick Pulga lesão muscular em adutor da coxa direita.

Se ambos retornarem, são titulares absolutos. Caso contrário, Mancini deve mais uma vez quebrar a cabeça para montar o Vovô.

Para a partida desta segunda-feira, o técnico não terá o zagueiro Matheus Felipe, expulso na derrota contra o Mirassol pela 2ª rodada. David Ricardo deve ser o substituto.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará

Richard; Raí Ramos, David Ricardo, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni (Guilherme Castilho); Janderson, Aylon e Facundo Barceló.

CRB:

Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Willian Formiga; Falcão, Rômulo e Gegê; Mike, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Ficha Técnica

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Data: 06/05/2024 (segunda-feira)

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Fernando Antonio Mendes (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson Dias (PA) e Hélcio Araujo Neves (PA)

VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG)