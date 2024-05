Ceará divulga boletim médico de jogadores e confirma lesão ligamentar de Aylon; veja detalhes

O Ceará atualizou a situação de jogadores no Departamento Médico nesta segunda-feira (6). O clube confirmou lesão ligamentar do atacante Aylon. Já Erick Pulga, principal nome do ataque alvinegro, está em transição.

Saulo Mineiro está com lesão muscular em reto femoral da coxa direita. Aylon está com lesão do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Já o meia Bruninho está com desconforto muscular em posterior da perna esquerda. Daniel está com lesão muscular em reto femoral da coxa esquerda.

Já o atacante Erick Pulga, principal nome do ataque alvinegro, está em transição. O time comandado por Vagner Mancini enfrenta o CRB, no Estádio Presidente Vargas, em jogo da Série B do Brasileiro.