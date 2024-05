Cearenses brilham e conquistam bi-campeonato da Champions League de Futsal

O Mallorca Palma Futsal sagrou-se campeão da UEFA Futsal Champions League, no último domingo (5), ao derrotar o Barcelona na final, por 5 a 1. O time da cidade de Mallorca, que saiu atrás no começo da partida, contou com os cearenses Rômulo e Chaguinha para virar o placar e conquistar o bicampeonato, em sequência, da competição.

Adolfo Fernández marcou o gol da equipe catalã, aos 15 minutos da primeira etapa, mas o Palma conseguiu virar ainda na primeira etapa com os gols de Rômulo, aos 19, e Vilian Sousa, aos 20. Já na segunda etapa, Neguinho marcou duas vezes, aos 34 e 40, e Chaguinha, aos 40, fez o último gol da partida.

Além do gol e do título, Chaguinha, que defendeu o Benfica antes de se mudar para Mallorca, recebeu o prêmio de melhor Jogador do Torneio da UEFA Futsal Champions League. Em entrevista ao site da UEFA, o cearense contou como foi conquistar o bi-campeonato e o grande prêmio individual do torneio.

“Ganhar a Champions League no ano passado já tinha sido um sonho tornado realidade, mas fazê-lo duas vezes seguidas? Nem consigo dizê-lo por palavras […] É claro que estou feliz com este prêmio, mas penso que todos os elementos da equipe o merecem e não estou a falar apenas dos jogadores. Foi preciso muito trabalho de todos para chegarmos aqui e esta noite deixamos tudo em quadra, porque era a única forma de festejarmos neste momento. Não podia estar mais feliz.” Chaguinha Atleta Cearense de Futsal

