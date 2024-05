Ferroviário é goleado pelo São Bernardo por 5 a 0 pela Série C

O Ferroviário foi goleado pelo São Bernardo por 5 a 0 na noite desta segunda-feira (6), pela 3ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

O time da casa abriu o placar aos 24 minutos do 1º tempo com Luiz Felipe. Mas foi na etapa final que a goleada foi construída: Kayke, aos 8 minutos, Lucas Lima, aos 13, Luiz Felipe, aos 17 e 42, definiram o placar.

Com o resultado, o Ferrão está no Z4 da Série C com apenas 1 ponto em 3 rodadas.

Próximo jogo

O Ferroviário volta a jogar pela Série C contra o São José-RS, no dia 11, às 19h30 no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.