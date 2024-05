Floresta anuncia Marcelo Cabo como novo técnico para a sequência da temporada

Marcelo Cabo é o novo técnico do Floresta. O treinador de 57 anos vai substituir Felipe Surian e comandar a equipe na sequência da temporada de 2024. O técnico, que treinou o Ceará em 2015, estava no ABC-RN e tem no currículo um título da Série B do Brasileiro (2016).

Ele deve se apresentar ao Lobo da Vila Manoel Sátiro nesta terça-feira (7). Além do Alvinegro, ele passou por Vasco/RJ, Atlético/GO, Remo/PA, Goiás,/GO, CRB/AL, Guarani/ SP, Chapecoense/SC, Figueirense/SC e ABC/RN.

No currículo, Marcelo Cabo tem a Série B do Brasileiro de 2016 e Campeonato Goiano (2020) com o Atlético-GO, Taça Rio com o Varvo-RJ (2021) e os Campeonatos Alagoanos (2018 e 2019) com o CSA/AL e CRB (2020 e 2022).