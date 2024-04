Guia da Série C: Floresta aposta na experiência de reforços para surpreender favoritos

O Floresta surpreendeu o Brasil em 2020 ao conquistar o acesso para a Série C e disputar o título da Série D com o Mirassol/SP, em um trabalho consistente após o rebaixamento no Estadual meses antes. Desde então, o Verdão conseguiu se manter na 'Terceirona' mesmo jogando a 2º Divisão Cearense, com praticamente dois elencos diferentes, mas este ano o cenário mudou.

O clube disputou a Série A do Estadual, chegou até as quartas de finais e mostrou um futebol competitivo com o técnico Felipe Surian.

Ou seja, o Floresta vem mais forte para a Série C, e com um elenco mais experiente, para dar cancha ao elenco, que sonha em chegar na 1º vez ao G8, zona de classificação para a 2º Fase.

O Verdão estreia no domingo (21), às 19 horas contra o Botafogo/PB no PV.

Preparação

Depois de um campeonato cearense competitivo, parando nas quartas de finais, o Floresta iniciou a preparação para a Série C no dia 11 de março.

O clube se reforçou bastante para a competição. O Floresta renovou com dois jogadores: o goleiro Wilderk e o meia Vitinho, e contratou outros 12: o goleiro Luiz Daniel, os zagueiros Alisson Santana e Rayne, o volante Marcelo, o meia Wescley, o lateral-direito Diego Ferreira, o lateral-esquerdo Pará e os atacantes Jean Silva, Felipe Marques, Andrew, Lohan Freire e Emerson Carioca.

Dos reforços, três tem 28 anos, e outros sete estão acima dos 30 anos. Ou seja, o Verdão aposta em um grupo experiente para fazer uma Série C competitiva e chegar ao G8.

O meia Wescley, ex-Ceará, e o atacante Felipe Marques, são os jogadores mais conhecidos e de mais 'bagagem' para liderar o elenco do Lobo da Vila.

Legenda: Wescley, ex-Ceará, é um dos sete jogadores experientes que o Floresta contratou para a Série C Foto: Kely Pereira / Floresta EC

Ambição maior

É um salto de qualidade e de expectativa para um clube que vem se mantendo na Série C por 4 temporadas seguidas. Nas 3 anteriores, o clube ficou na zona intermediária, se salvando nas rodadas finais. 15º em 2021 e 2022 e 14º com 2023.

Nos últimos 2 anos fez 23 pontos na 1ª Fase, e para alcançar o G8, precisa de uma campanha superior, de pelo menos 6 ou 7 pontos a mais na campanha. A média de pontos para se classificar é entre 29 e 30 pontos para a última vaga do G8.

Veja jogos do Floresta na Série C

1ª rodada (21/04): Floresta x Botafogo-PB

2ª rodada (28/04): Volta Redonda x Floresta

3ª rodada (04/05): Floresta x Ferroviária

4ª rodada (12/05): Remo x Floresta

5ª rodada (20/05): Floresta x Figueirense

6ª rodada (26/05): Floresta x Ferroviário

7ª rodada (02/06): ABC x Floresta

8ª rodada (10/06): Floresta x Confiança

9ª rodada (16/06): Náutico x Floresta

10ª rodada (23/06): Tombense-MG x Floresta

11ª rodada (30/06): Floresta x Caxias-RS

12ª rodada (07/07): São José-RS x Floresta

13ª rodada (13/07): CSA x Floresta

14ª rodada (21/07): Floresta x Sampaio Corrêa-MA

15ª rodada (28/07): Aparecidense-GO x Floresta

16ª rodada (04/08): Londrina-PR x Floresta

17ª rodada (11/08): Floresta x Ypiranga-RS

18ª rodada (18/08): Floresta x Athletic-MG

19ª rodada (25/08): São Bernardo-SP x Floresta