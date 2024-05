Filha de Renato Gaúcho mostra resgate do pai após ficar ilhado no Rio Grande do Sul; veja vídeo

Filha de Renato Gaúcho, Carol Portaluppi revelou, nesta segunda-feira (6), que o técnico do Grêmio precisou ser resgatado por ter ficado ilhado após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Numa rede social, a jovem mostrou um vídeo em que Renato saía do carro de resgate. A filha do treinador revelou ainda que ele está sem telefone celular e, por isso, não conseguiu se comunicar com a família.

A Confederação Brasileira de Futebol decidiu adiar os jogos de Grêmio, Internacional e Juventude. As partidas das equipes em competições internacionais foram suspensas até que a situação no estado melhore.

A Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul divulgou novo boletim na manhã desta segunda-feira (6). O número de mortes subiu para 83. Ao todo, são 111 desaparecidos e 276 feridos.