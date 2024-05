Operário-PR x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

De olho no G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B, o Ceará encara o Operário-PR, às 16h, deste domingo (19), em jogo válido pela sexta rodada da competição. O Alvinegro vem de duas vitórias seguidas e enfrenta o Fantasmão que empatou nos dois últimos jogos. O confronto entre as equipes será no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná.

Depois de bater o Amazonas por 2 a 1, na última rodada, dentro de casa, o Ceará chegou aos oito pontos conquistados na segundona. O resultado fez o time de Vagner Mancini igualar seu melhor início de Série B desde 2006. A pontuação é a mesma que o time tinha em 2014 depois das cinco primeiras partidas daquele ano. Com 10 gols marcados, o Alvinegro vive equilíbrio entre defesa e ataque.

Do outro lado, o Operário-PR ficou no 1 a 1 contra a Ponte Preta, na última quarta-feira, em casa, e busca retomar o caminho das vitórias. O Fantasmão tem os mesmos oito pontos do Alvinegro de Porangabuçu, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe venceu nos dois primeiros jogos, depois oscilou na competição.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e no YouTube do Jogada. O torcedor pode acompanhar ainda pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

MEXIDAS NO MEIO-CAMPO

Para o confronto da sexta rodada da Série B, o Ceará não vai poder contar com os suspensos Guilherme Castilho, que tomou o terceiro amarelo, e Saulo Mineiro, expulso na última rodada. Além deles, o argentino Lucas Mugni não embarcou com a delegação do Vozão na última sexta-feira. A causa da ausência do meio-campista deve ser explicada no boletim médico uma hora antes da partida.

Com um novo esquema tático implantado, Lourenço e Jorge Recalde devem ganhar as vagas na titularidade da equipe alvinegra. Os dois cumpriram suspensão automática contra o Amazonas e voltam a ser opções para Vagner Mancini. Sendo assim, apenas De Lucca deve permanecer no meio-campo do Ceará. Inclusive, o atleta vem numa boa sequência e até deu assistência para o gol de Erick Pulga no último jogo.

O atacante Aylon foi improvisado na articulação de jogadas no Vozão contra a onça-pintada pela quinta rodada. Porém, com os retornos previstos, o atleta deve voltar a ser opção no seu setor de origem: o ataque. O camisa 11 da equipe já deixou claro que pode atuar na ponta, como segundo atacante e até como meia.

EQUILÍBRIO DO VOZÃO

O Ceará inicia a rodada como um dos melhores ataques da competição, ao lado de Santos e Sport, com 10 gols marcados em cinco jogos, uma média de dois tentos assinalados por partida. A artilharia do Vozão na competição é puxada por Ramon Menezes e Facundo Barceló, com dois gols cada.

Depois de retornar de lesão, há duas rodadas, Erick Pulga foi outro que voltou a ser decisivo no setor ofensivo. O atleta marcou gol contra o Amazonas e, antes disso, tinha participado de dois gols na vitória por 3 a 0, contra o Novorizontino. Com dez tentos contra as redes adversárias e duas assistências, o camisa 16 é o maior participante direto de gols do Alvinegro na temporada.

O equilíbrio que o técnico do Vozão tanto busca é em relação a defesa. Nas três primeiras rodadas na segundona, o Ceará sofreu seis gols, uma média de dois por jogo. A partir do quarto jogo, Mancini mudou o esquema para três zagueiros e cinco homens no meio de campo. De lá para cá, foi apenas um gol sofrido em duas partidas.

Desde o jogo contra o Novorizontino, o Alvinegro passou a formação com Matheus Felipe, Ramon Menezes e David Ricardo na zaga, tendo Raí Ramos e Matheus Bahia como alas na equipe. As mexidas deram mais oportunidades para De Lucca e Castilho na volância, porém, o segundo será substituído na partida deste domingo.

OLHO NO FANTASMÃO

O Operário Ferroviário disputa pela nona vez o Campeonato Brasileiro da Série B. Depois de começar a competição deste ano com duas vitórias, o técnico Rafael Guanaes vive pressão no cargo depois de quatro jogos seguidos, pela primeira vez, sem triunfo. Isso, ao somar três rodadas recentes na segundona e a partida de ida da Copa do Brasil contra o Grêmio.

Com oito pontos somados na competição, o Fantasma tem quatro gols marcados em cinco jogos. Os atacantes Ronaldo, Ronald, Maxwell e Willian Machado têm um gol assinalado cada e formam a lista de artilheiros na Série B. O primeiro, inclusive, já atuou no Fortaleza, em 2017.

Quando o recorte é de toda temporada, o Operário atuou em 23 partidas, com nove vitórias, oito empates e seis derrotas. Com cinco meses no ano, o Trem Fantasma balançou as redes adversárias em 19 ocasiões e sofreu 13 gols. Maxwell é o artilheiro da temporada da equipe com cinco tentos assinalados, seguido por Ronaldo que tem um a men0s.

O Operário Ferroviário tem quatro atletas que já vestiram a camisa do Ceará, os meio-campistas Rodrigo Lindoso, Pedro Lucas e Felipe Tontini, e o atacante Luidy. Nenhum deles deixou "saudade" na torcida alvinegra quando aqui estiveram.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Operário-PR: Rafael Santos; Sávio, Willian Machado, Joseph e Lucas Hipólito (Pará); Índio, Vinícius Diniz e Rodrigo Lindoso (Cássio Gabriel); Felipe Augusto, Maxwell e Ronaldo (Daniel Lima). Técnico: Rafael Guanaes.

Ceará: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Jorge Recalde; Erick Pulga e Facundo Barceló. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA | OPERÁRIO-PR X CEARÁ

Local: Germano Krüguer, em Ponta Grossa-PR

Data: 19/05/24 (domingo)

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza - FIFA (SP)

Assistente 1: Daniel Luis Marques (SP)

Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)

Quarto árbitro: Elvio Kertelt Legnani (PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

AVAR: Fabrício Porfírio de Moura (SP)