URT x Cruzeiro: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro
O Cruzeiro entra em campo neste sábado (14) às 19h, Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG), pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro, a última da 1ª Fase.
A Raposa lidera o Grupo O Galo está na 2ª colocação do Grupo B com 12 pontos e se vencer garante vaga como líder.
Caso fique em 2º - North tem 11 em seu grupo, o Cruzeiro ainda pode avançar como melhor colocado.
O URT lidera o Grupo A com 11 pontos, mesma pontuação do Atlético, mas na frente pelo saldo de gols. O time pode garantir vaga na liderança até perdendo ou empatando, dependendo dos outros resultados.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo ge TV, Premiere e Sportv
Palpites
Prováveis Escalações
URT:
Ariel; Gabriel Augusto, Leo Santos, Victor Sallinas, Giovanni Augusto; Laercio, Pedrinho, Cesar, Hippolito; Bruno, Gabriel Moyses. Técnico: Adilson Roque.AMÉRICA-MG:
Cruzeiro:
Cassio; Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Christian, Gerson, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge. Técnico: Tite.
Arbitragem
Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento
Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira
Assistente 2: Pablo Almeida Costa
Árbitro de vídeo (VAR): Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira