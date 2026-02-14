Diário do Nordeste
URT x Cruzeiro: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:23)
Jogada
Legenda: O Cruzeiro entra em campo pelo Campeonato Mineiro
Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro entra em campo neste sábado (14) às 19h, Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG), pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro, a última da 1ª Fase.

A Raposa lidera o Grupo O Galo está na 2ª colocação do Grupo B com 12 pontos e se vencer garante vaga como líder. 

Caso fique em 2º - North tem 11 em seu grupo, o Cruzeiro ainda pode avançar como melhor colocado. 

O URT lidera o Grupo A com 11 pontos, mesma pontuação do Atlético, mas na frente pelo saldo de gols. O time pode garantir vaga na liderança até perdendo ou empatando, dependendo dos outros resultados.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo ge TV, Premiere e Sportv

Palpites 

Prováveis Escalações

URT:

Ariel; Gabriel Augusto, Leo Santos, Victor Sallinas, Giovanni Augusto; Laercio, Pedrinho, Cesar, Hippolito; Bruno, Gabriel Moyses. Técnico: Adilson Roque.AMÉRICA-MG: 

Cruzeiro:

Cassio; Fagner, Fabricio Bruno, Joao Marcelo, Kaiki; Lucas Romero, Christian, Gerson, Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge. Técnico: Tite. 

Arbitragem

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento
Assistente 1: Felipe Alan Costa de Oliveira
Assistente 2: Pablo Almeida Costa
Árbitro de vídeo (VAR): Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

