Ferroviário x ABC: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste domingo (19), às 19h (de Brasília), contra o ABC/RN, no Presidente Vargas, em jogo pela 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR A partida será transmitida por: TV Zapping e Verdinha.

Como chega o Ferrão

O Tubarão da Barra tem apenas 1 ponto e 3 rodadas, e demitiu o técnico Maurício Copertino após a goleada sofrida para o São Bernardo por 5 a 0 fora de casa na rodada anterior. Assim, o Ferrão será comandado pelo novo técnico, Paulinho Kobayashi, que retorna ao clube pelo qual foi campeão da Série D no ano passado, e vem emprestado pelo Capital/DF até o fim da Série C.

Legenda: Kobayashi reestreia no comando do Ferroviário Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

O treinador chegou no dia 9 e teve uma semana de preparação para o jogo com o ABC, já que a partida do dia 11 contra o São José/RS, foi adiada devido a tragédia climática no Rio Grande do Sul. O zagueiro Geninho comentou a semana de preparação para a partida.

“Tivemos uma semana bastante produtiva com tudo aquilo que o professor Kobayashi vem pedindo para a partida. Cada jogo na competição a gente encara como uma final. Temos esse jogo contra o ABC, é um confronto direto para a gente se distanciar da zona da degola. Então a gente veio trabalhando naquilo que precisamos melhorar e evoluir para que no jogo de domingo a gente possa sair com êxito e conseguir os três pontos”, afirmou o defensor coral.

ABC também pressionado

O ABC também tem apenas 1 ponto e está no Z4 junto com o Ferroviário. A equipe está pressionada e vem de derrota para o Londrina no Frasqueirão por 2 a 0.

O lateral-direito Felipe Albuquerque, está recuperado de lesão e volta a ficar à disposição do treinador Roberto Fonseca. Ele destacou a importância de reagir na competição.

"Por mais que os resultados não estejam ocorrendo, nós estamos com o pensamento muito positivo e acreditando que iremos tirar o clube dessa situação. A meta é conquistar dois bons resultados nas partidas que faremos como visitante contra o Ferroviário e o Confiança, para voltar a Natal contra o Floresta, com o apoio do nosso torcedor e conquistar outro ótimo resultado”, ressaltou Felipe Albuquerque, ao jornal Tribuna do Norte.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário:

Douglas Dias; Wesley, Alisson, Geninho e Mattheus Silva; Lincoln, Marciel e Felipinho; Vinícius Alves, Wendson e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

ABC:

Pedro Paulo, Yuri Ferraz, Eduardo Thuram, Richardson, Matheus Blade, Lucas Sampaio, Erick Varão, Gabriel Santiago, Jenison, Pedro Felipe e Wallyson. Técnico: Roberto Fonseca

FERROVIÁRIO x ABC | FICHA TÉCNICA

Competição: 5ª rodada da Série C do Brasileirão 2024

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 19/05/2024 (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Nairon Pereira de Lira - PE

Assistentes: José Daniel Torres de Araujo - PE e José Romao da Silva Neto - PE