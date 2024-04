Renato Kayzer é expulso após vitória do Fortaleza sobre Boca Juniors e será desfalque na Sula

O atacante Renato Kayzer, do Fortaleza, foi expulso logo após o término da partida contra o Boca Juniors, nesta quinta-feira (25), vencida pelo Tricolor do Pici por 4 a 2. Nos instantes finais do confronto, o centroavante se desentendeu com alguns jogadores do Boca Juniors.

Ainda com a bola rolando, Kayzer chegou a ser advertido pelo árbitro da partida, Wilmar Roldán, com um cartão amarelo após se desentender com Pol Fernández, meio-campista que entrou no segundo tempo na equipe argentina.

Legenda: Jogador do Boca Juniors durante Fortaleza x Boca Juniors Foto: Kid Júnior/SVM

Após o término da partida, Wilmar Roldán decidiu punir Renato Kayzer com o cartão vermelho. Com isso, o atacante será desfalque no Fortaleza no seu próximo compromisso pela Copa Sul-Americana.

O próximo jogo do Fortaleza na Sul-Americana está marcado para o dia 8 de maio, quando o Tricolor do Pici visita o Nacional Potosí, na altitude boliviana.