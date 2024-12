Coritiba e Fortaleza negociam permanência definitiva de Bruno Melo; veja detalhes

O lateral-esquerdo Bruno Melo pode permanecer em definitivo no Coritiba, clube no qual está emprestado pelo Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que o time paranaense está negociando com o Leão a permanência em definitivo do jogador de 32 anos.

Bruno Melo tem contrato com o Fortaleza até o dia 31 de dezembro de 2025, mas não atua pelo clube desde 2021. Além do próprio Coritiba, ele foi procurado pelo Remo e por outras equipes, mas está avaliando as possibilidades junto ao seu staff.

Natural de Paracuru (CE), Bruno Melo chegou ao Fortaleza em 2015 e atuou com a camisa do clube por sete temporadas. Posteriormente, foi emprestado ao Corinthians, ao Goiás e mais recentemente ao Coritiba, onde disputou até o momento 42 jogos em 2024.

CORITIBA TEM O PASSE DE KUSCEVIC

Outra negociação com o Coritiba também interessa o Fortaleza. O Diário do Nordeste já havia noticiado que o Fortaleza decidiu comprar o zagueiro chileno Kuscevic. Emprestado pelo Coxa ao Leão até o fim de 2024, o atleta de 28 anos chegou ao Pici em fevereiro.

“Kuscevic é um atleta que tem todo o interesse do Fortaleza. Eu sinto que a recíproca é verdadeira por parte do jogador. [...] É um casamento que eu acho que tem tudo para dar certo”, disse Alex Santiago ao Diário do Nordeste em novembro.

O Diário do Nordeste apurou que existe uma possibilidade da negociação entre Fortaleza e Coritiba pela permanência de Bruno Melo no Coxa também envolver a permanência de Kuscevic no Tricolor do Pici.