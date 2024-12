Botafogo x Atlético-MG registra recorde de público em final única da Libertadores

A vitória por 3 a 1 do Botafogo sobre o Atlético Mineiro garantiu a primeira conquista da Copa Libertadores do time carioca e também ficou marcada por ter registrado o maior público em uma final única da competição, modelo adotado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) em 2019.



A entidade esperava entre 70 mil e 75 mil torcedores, e a previsão se confirmou. A Conmebol não divulga oficialmente o público, mas o Estadão apurou que a decisão foi assistida por 72 mil pessoas no Monumental de Núñez, estádio do River Plate, recentemente ampliado e que tem capacidade para receber até 84 mil torcedores.



O número considera todos os presentes no estádio, entre torcedores, convidados e jornalistas - foram 700 profissionais de comunicação de vários países. Levando em conta apenas os ingressos vendidos, 62 mil pagantes assistiram à decisão do último sábado.



A Conmebol não informou quantos atleticanos e botafoguenses estiveram no estádio do River. Certo é que os torcedores do Botafogo estavam em maioria, tanto que esgotaram os ingressos dedicados ao seu setor exclusivo, comprando as 22 mil entradas disponibilizadas pela Conmebol em menos de dois dias. Não se via quase espaços nas arquibancadas reservada para botafoguenses. Havia, porém, algumas lacunas no setor onde ficaram os atleticanos, principalmente nas arquibancadas superiores.