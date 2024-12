Mais de 40 mil pessoas já estão confirmadas para Fortaleza x Internacional; confira

O Fortaleza divulgou nesta quarta-feira (4), a parcial de público para o jogo diante do Internacional, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Segundo o clube, 42.636 pessoas estão confirmadas na partida do próximo domingo (8), que acontece às 16 horas, na Arena Castelão.

O montante é equivalente aos seguintes números: 23.038 check ins e 19.598 ingressos vendidos. Para essa partida, o clube faz promoção na venda de ingressos, com valores a partir de R$25. Para os sócios torcedores, os check ins podem ser feitos através do site: sociofortaleza.com.br.

Veja os valores e setores disponíveis:

- Inferior Sul/Norte: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

- Superior Sul: R$ 70 (meia) | R$ 140 (inteira)

- Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

- Superior Norte: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

- Superior Central: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

- Bossa Nova: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

- Setor Especial: R$ 45 (meia) | R$ 90 (inteira)

- Setor Premium: R$ 200 (meia) | R$ 400 (inteira)

- Superior Norte (visitante): R$ 70 (meia) | R$ 140 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 70% de desconto no ingresso.

Antes deste duelo, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda entra em campo fora de casa diante do Atlético-GO, pela 37ª rodada da Série A. A partida acontece nesta quarta-feira (4). Na tabela, o Leão é o 5º colocado, com 65 pontos. O Atlético-GO é o lanterna, com 27.