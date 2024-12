Fortaleza tem interesse na contratação de Léo Ceará desde 2023 e faz consulta pelo atacante

O atacante Léo Ceará, do Cerezo Osaka (JAP), despertou o interesse do Fortaleza após bom desempenho no futebol japonês. O Diário do Nordeste apurou que desde o ano passado (2023) o Leão começou a fazer consultas pelo jogador, para entender as condições para uma eventual negociação.

Apesar do interesse do Tricolor do Pici, até o momento nenhuma proposta oficial foi apresentada por parte do Fortaleza pela contratação de Léo Ceará, que tem contrato vigente com o Cerezo Osaka até o final da temporada 2025.

Na atual temporada, Léo Ceará soma 21 gols em 41 partidas com a camisa do Cerezo. Na temporada anterior, foram 13 gols e quatro assistências em 40 jogos. Anteriormente, ele havia defendido o Yokohama Marinos por duas temporadas, somando 29 gols.

Revelado pelo Vitória, o atacante de 29 anos acumula passagens por Vitória, Campinense, Confiança, CRB, Ryukyu (JAP), Yokohama Marinos (JAP) e Cerezo Osaka (JAP).