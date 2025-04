Condé celebra vitória do Ceará e exalta entrega coletiva: 'fazer de cada jogo uma final'

O Ceará segue com 100% de aproveitamento em casa após vencer o Vasco por 2 a 1 nesta terça-feira (15), em duelo válido pela 4ª rodada da Série A do Brasileiro, na Arena Castelão. Léo Condé, técnico do time, celebrou o resultado e enalteceu a entrega dos jogadores nas partidas neste início da competição.

‘A gente, nós, como comissão, tínhamos conversado muito com os atletas de ir jogo a jogo e fazer de cada jogo uma final e, assim, a gente vai encarar todos os jogos. Claro que a atmosfera tem sido, aqui no Castelão, tem sido altamente positiva e o torcedor vem para o Castelão feliz sabendo que vai ver uma equipe que vai lutar o tempo inteiro’ Léo Condé Treinador do Ceará

O início do Vovô no Brasileirão é positivo, com sete pontos ganhos em 12 disputados. Em campo, além da vitória contra o Vasco, também bateu o Grêmio na Arena Castelão. Já fora de casa, empatou com o RB Bragantino e perdeu para o Juventude.

PROJEÇÃO PARA TEMPORADA

Ao analisar o início na competição, Léo Condé manteve os pés no chão quanto ao objetivo inicial na temporada, que é atingir a pontuação mínima necessária para se manter na Série A. Para o comandante alvinegro, após a 1ª vitória na história do Vovô sobre o Vasco como mandante na elite nacional, caso consiga a permanência, só depois é que poderia projetar uma classificação para uma competição continental.

‘A gente realmente fica muito feliz com esse nosso início. Depois de ficar dois anos longe da primeira divisão, com certeza a primeira meta é atingir uma pontuação que garanta o clube na divisão. Naturalmente, caso a gente alcance essa pontuação, vamos tentar brigar por algo maior.’, acrescentou o treinador.

O Ceará volta a campo nesta segunda-feira (21), às 20h, na Arena Fonte Nova, contra a equipe do Bahia, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida representa a busca da primeira vitória do time como visitante na competição.

* Sob supervisão de Alexandre Mota