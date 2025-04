Calebe está há mais de um ano sem marcar gol e dar assistência

É bem verdade que Calebe é um dos "xodós" da torcida tricolor. O meia, contratado em 2023, entrou na história do Fortaleza ao fazer o gol do título do pentacampeonato estadual histórico do Leão. Entretanto, vivendo uma fase em baixa, o jogador está há mais de um ano sem marcar gol ou dar uma assistência.

Legenda: Calebe marcou o gol do título do pentacampeonato do Fortaleza em 2023. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Entre lesões e sendo em alguns momentos preterido pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, a última participação em gol de Calebe foi no dia 31 de janeiro de 2024, na vitória sobre a equipe do Iguatu por 3 a 1 na terceira rodada da fase de grupos do Estadual, quando marcou dois gols na partida.

Legenda: Última participação em gol de Calebe pelo Fortaleza foi em janeiro de 2024, marcando dois gols contra o Iguatu. Foto: Kid Júnior / SVM

Calebe, principalmente no ano de 2024, teve problemas com lesão. No ano passado, devido às dores na coxa, o meia ficou mais de 200 dias no departamento médico, segundo dados levantados pelo site Transfermarkt. Com isso, o jogador de 24 perdeu 47 jogos na temporada passada.

Já em 2025, recuperado das lesões, o canhoto foi relacionado para 13 dos 18 jogos do Fortaleza até o momento na temporada e totaliza 617 minutos em campo, com a maioria vindo como opção do banco de reservas, como na estreia do time tricolor no Campeonato Brasileiro, na qual o Leão ganhou por 2 a 0 contra o Fluminense e Calebe não jogou. Um fato que chamou atenção foi que no jogo de ida da final do Campeonato Cearense, Vojvoda optou por não relacioná-lo para o jogo.

No último duelo do Leão, realizado nesta terça-feira (1°), na Arena Castelão, válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, em partida que o Fortaleza perdeu por 3 a 0 para o Racing, Calebe entrou aos 10 minutos do segundo tempo e teve atuação discreta.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto