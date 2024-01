Fortaleza x Iguatu: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A terceira rodada do Campeonato Cearense coloca frente a frente as duas únicas equipes que ainda seguem com 100% de aproveitamento na competição, Fortaleza e Iguatu. A bola vai rolar nesta quarta-feira (31) às 20h30 (horário de Brasília) na Arena Castelão.

O último confronto entre as equipes aconteceu na edição passada do Manjadinho, foi o jogo que abriu a temporada para o Tricolor do Pici. O Leão bateu o Iguatu por 2x0, com gols de Pikachu e Pedro Rocha. Ao todo, os times se enfrentaram três vezes pelo cearense, todas com vitória do Fortaleza.

O único triunfo do Azulão em cima do Tricolor foi em uma partida válida pela taça Fares Lopes, em 2018, pelo placar de 3x1.

Onde assistir o jogo

O ge.com/ce vai transmitir a partida ao vivo e com imagens. Na rádio, a Verdinha é quem comanda o show com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Como chega o Fortaleza | Ausências e dúvidas

O clima no Tricolor do Pici é o melhor possível. A equipe de Vojvoda acaba de voltar de uma goleada sobre o Barbalha, por 5x0, fora de casa. Yago Pikachu foi o nome da partida, com três gols marcados. O Leão é o líder isolado do Grupo A, com duas vitórias em dois jogos.

Além dos 100% de aproveitamento, o Fortaleza também está com saldo positivo no ataque e na defesa. Nestes dois primeiros jogos, o Leão já balançou as redes sete vezes e ainda não foi vazado.

A preparação para o confronto desta quarta foi curta. Logo após retornar do Cariri, o elenco já realizou o primeiro treino. Ao todo, Vojvoda comandou duas atividades antes do encontro com o Iguatu no Castelão.

Na tarde de hoje iniciamos a preparação para o confronto de quarta-feira, diante do Iguatu! 👊🦁



📸 Mateus Lotif/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/yuuq2r60aF — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) January 30, 2024

Além de Hércules, que segue no pós operatório da cirurgia no joelho, Marinho deve ser a única baixa. O atacante sofreu um trauma no joelho e é dúvida para o duelo diante do Azulão.

Como chega o Iguatu | Ausências e dúvidas

Considerado a grande força do interior, o Iguatu vem demonstrando o motivo de estar nos holofotes. O Azulão também é líder isolado do seu grupo, com seis pontos. A equipe de Washington Luiz venceu o Atlético-CE na estreia, e o Caucaia na última rodada.

A equipe também ainda não foi vazada, e balançou as redes três vezes nestes dois jogos. Além do Campeonato Cearense, o time também disputou duas fases da pré-Copa do Nordeste e acabou caindo para o ABC nos pênaltis.

A única baixa do Azulão é meia esquerdinha, que está lesionado. A dúvida para o substituir fica entre Davi Torres e Anderson Cachorrão.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Zé Welison, Pochettino, Calebe; Pikachu, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Iguatu: Jefferson, André Mascena, Uesles, Max Oliveira, Fernando Ceará; Guidio, Diego Viana, Pedrinho, Davi Torres (Anderson Cachorrão); Otacílio Marques e Tiaguinho. Treinador: Washington Luiz.

Palpites

Ficha Técnica | Fortaleza x Iguatu

Data: 31/01/2023

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão

Transmissão: ge.com/ce, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste