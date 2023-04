Autor do gol do título, Calebe comemora pentacampeonato do Fortaleza: 'esse clube é merecedor'

O meia-atacante Calebe foi o responsável por marcar o gol que deu o título estadual ao Fortaleza na tarde deste sábado (8). O Ceará ia vencendo o Clássico-Rei por 2 a 1 e levando a decisão para os pênaltis, quando Calebe acertou um belo chute aos 41 minutos do segundo tempo e marcou o gol que garantiu o pentacampeonato tricolor.

"Eu estou aqui para ajudar o Fortaleza. A cada dia ajudar esse time que me acolheu tão bem. Eu vou batalhar bastante, porque eu sei que esse clube é merecedor de tudo isso que está vivendo agora", disse o camisa 27 do Leão no gramado da Arena Castelão após o término da decisão.

VEJA O VÍDEO

Autor do gol do título, Calebe comemora pentacampeonato do Fortaleza no gramado da Arena Castelão.



Calebe tem 22 anos e chegou ao Fortaleza na temporada 2023. Com a camisa do Tricolor do Pici, o meia-atacante soma 15 jogos, três gols e uma assistência. Formado nas categorias de base do São Paulo, o jogador defendeu o Atlético-MG nas últimas temporadas e chegou ao Pici em 2023, em contrato definitivo com o Fortaleza.