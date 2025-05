Carro de jogador do Flamengo é baleado em tentativa de assalto no Rio; veja detalhes

Um carro que transportava o goleiro Rossi, do Flamengo, foi alvo de quatro tiros na madrugada desta quinta-feira (8), no Rio de Janeiro (RJ), durante uma tentativa de assalto. Outros jogadores do time carioca também sofreram tentativa de assalto.

A situação aconteceu após o desembarque da delegação do Flamengo no Rio de Janeiro, após jogo da Libertadores na Argentina. Rossi e outros jogadores estavam indo do aeroporto para suas casas, por volta de 5h30 da manhã.

De acordo com informações publicadas pelo ge, o roubo não foi concretizado e nenhum jogador do time se feriu. Segundo informou o clube, todos os jogadores envolvidos no caso já se encontram em suas residências, seguros.

Dentro de campo, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Central Córdoba, na Argentina. A equipe Rubro-Negra agora soma cinco pontos em quatro jogos disputados, estando na terceira colocação do Grupo C da Libertadores 2025.