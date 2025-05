Exclusivo: Fernando Sobral fala ao vivo sobre o Ceará no Jogada 1º Tempo; assista

O meio-campista Fernando Sobral, do Ceará, participa ao vivo nesta quinta-feira (8) do programa Jogada 1º Tempo. Titular do time de Léo Condé, o jogador fala sobre a carreira, o futuro e o bom momento do Vovô neste início da Série A do Brasileirão 2025.

Os torcedores podem acompanhar a participação na rádio Verdinha 92.5, na TV Diário, canal 22, e no canal do Jogada no YouTube. O programa começa às 11h, indo até 13h, com duas horas de muita informação esportiva.

