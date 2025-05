Ceará terá somente 5 jogos até pausa para no calendário para o SuperMundial; veja adversários

O Ceará terá calendário acessível até a paralisação do Campeonato Brasileiro para realização do Supermundial. O Alvinegro terá compromissos pela Série A, pela Copa do Brasil e pela Copa do Nordeste e, ao todo, jogará 5 jogos em um intervalo de 26 dias. Vivendo boa fase, o Vovô terá o desafio de continuar constante no Brasileirão, além de buscar e garantir a classificação para as próximas fases do torneio nacional e regional.

VEJA CONFRONTOS DO CEARÁ ATÉ A PAUSA DO SUPERMUNDIAL:

Santos x Ceará - 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h, dia 12/05

Ceará x Sport, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 22h, dia 17/05

Palmeiras x Ceará, jogo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil, às 19h30, dia 22/05

Ceará x Atlético Mineiro, 10ª do Campeonato Brasileiro, às 18h30, dia 01/06

Sampaio Corrêa, 7ª rodada da Copa do Nordeste. às 17h30, dia 07/06

CALENDÁRIO MAIS LEVE

Legenda: Léo Condé terá mais tempo para treinar a equipe para cada jogo até o Supermundial. Foto: Thiago Gadelha/SVM

É bem verdade que quando se trata do futebol brasileiro, com os times tendo compromissos e entrando em campo de 3 em dias, o Ceará e Léo Condé poderão ter uma maior tempo de preparação para cada confronto. Por isso, talvez fique para o torcedor alvinegro uma sensação de maior expectativa para cada jogo

Visando os objetivos de continuar indo bem na elite nacional e almejando as classificações para as próximas fases dos torneios da Copa do Brasil, o time encara o Palmeiras no jogo de volta no Allianz Parque tendo que reverter a derrota de 1 a 0 sofrida no primeiro confronto, e da Copa do Nordeste, na qual basta vencer o Sampaio Corrêa para garantir a classificação para as quartas de finais da competição.

