Bell Marques volta a correr em Fortaleza nesta quarta-feira (25), em evento na Beira-Mar

O cantor baiano Bell Marques voltará a correr em Fortaleza nesta quarta-feira (25), em mais uma edição da Corrida 100% Você. Na edição do ano passado, o artista chegou a passar mal e precisou antecipar o fim do percurso por conta do problema de saúde. O evento ficou conhecido por unir esporte, música e entretenimento, porque, após a corrida, os participantes podem acompanhar um show do músico ao lado dos seus filhos, Rafa Marques e Pipo Marques.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o cantor falou sobre a ideia de juntar corrida e música.

"A ideia de misturar corrida com festa veio justamente pra transformar o esporte em uma experiência mais completa. A corrida já tem essa energia de superação, de conquista… e quando você junta música, celebração e encontro entre as pessoas, tudo ganha uma dimensão ainda mais especial. A aceitação tem sido incrível. O público abraçou muito a proposta, porque não é só sobre correr — é sobre viver um momento único, com alegria, música e aquela vibração coletiva. No final, todo mundo comemora junto: quem correu rápido, quem completou pela primeira vez, quem foi só pra curtir", disse Bell.

A corrida já passou por cidades como São Luís, Brasília, Aracaju, Fortaleza, Recife, Natal, Maceió, Goiânia, João Pessoa, Teresina e Belém, reunindo públicos que variaram entre 4 mil e 15 mil participantes por etapa.

Para 2026, a previsão é ainda mais robusta: o calendário contempla mais de 30 cidades. Com percursos de 5 km e 10 km, além da categoria PCD, a Corrida 100% Você trabalha com inclusão e diversidade.

Corrida de Rua em alta

Para Bell Marques, a adesão de cada vez mais pessoas nas corridas de rua é prova de que cuidar da saúde está em alta por todo o país.

"Eu acho maravilhoso ver tanta gente aderindo à corrida. Quando comecei, não era tão comum ver grandes grupos correndo nas ruas ou tantos eventos espalhados pelo Brasil. Hoje virou quase um movimento coletivo de saúde, bem-estar e qualidade de vida. As pessoas entenderam que correr não é só sobre performance, mas sobre superação pessoal, disciplina e também convivência. Cada corrida vira um encontro de histórias diferentes, de gente que está ali para melhorar a saúde, para se desafiar ou simplesmente para viver aquele momento. Isso é muito bonito de ver", disse o artista de 72 anos.

Serviço:

Horários

Aquecimento: 05h15

Largadas :

05h30 - PCD (5KM e 10KM)

05h40 - 10KM - Geral

06h00 - 5KM – Geral